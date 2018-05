Grande Fratello, un cellulare è stato visto nella casa: ci sarebbero le prove audio- VIDEO

Grande Fratello, un video incriminato postato su Facebook

I concorrenti della casa del Grande Fratello sono davvero isolati? Questa è una delle domande che i telespettatori si saranno fatti più di frequente nel corso di questi anni. L’ipotesi, cioè quella di un isolamento solo fittizio dei concorrenti si sta facendo concreto grazie a dei dubbi sollevati da Striscia La Notizia. Il noto tg satirico di Canale 5 ha messo in evidenza l’esistenza di un video, pubblicato sulla pagina Facebook chiamata “Grande Fratello 2018 News e Gossip”, in cui sono gli stessi concorrenti a parlare di un cellulare che si troverebbe in casa.

I telespettatori inferociti: “Barbara d’Urso ci prende in giro”

Protagonisti della discussione in questione sono Rodrigo, il Ken umano, Danilo e Matteo. Rodrigo afferma di aver fatto una chiamata e Danilo, di conseguenza, gli chiede se abbia un cellulare. Il Ken umano, dopo qualche esitazione, risponde di sì. Poco dopo viene interpellato Matteo Gentili, al quale viene chiesto se abbia lasciato il telefono fuori perché sta piovendo. La discussione, eloquente prova che in realtà i concorrenti non sarebbero isolati dal mondo esterno, ha fatto arrabbiare tutti i followers della pagina e del Grande Fratello. Qualcuno ha tuonato sui social un “Allora ci prendi per i fondelli” rivolto a Barbara d’Urso. Nessuno (conduttrice compresa), al momento, ha provato a difendersi e a spiegare l’accaduto.

