L’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 14/05/2018 al 20/05/2018

Dalla dodicesima alla decima posizioni: il Leone in difficoltà

La classifica dell’torna anche nella domenica dedicata a tutte le mamme. Cosa ci dicono le stelle per la settimana che sta per arrivare? Ecco, segno per segno, le previsioni di Paolo Fox, accompagnate dal suo immancabile motto:

Leone (12). Urano e Mercurio entrano nel segno del Toro. Potreste avere un ripensamento di tipo economico o professionale. Forse qualcosa non va nel rapporto con gli altri. Se qualcuno vi aspettava, o voi aspettavate qualcuno nel segno di un accordo, c’è stato qualche intralcio. Cadete in piedi comunque. L’estate sarà importante per il grande inverno che vi aspetta, quindi qualche problemino in questa fase ci può stare. Vi chiedo di essere più morbidi in amore. Lunedì e martedì qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Attenzione sabato e domenica per situazioni amorose riguardanti il passato. Presto ci saranno novità;

Pesci (11). Devo segnalare una settimana faticosa per voi. Qui non sono messe in discussione le grandi opportunità che avete avuto e che avrete ma c’è uno stato fisico proprio pesante da sopportare. Molti di voi sono esausti. Se ci sono persone che sono contro di voi, a metà settimana ci sarà un disagio maggiore. Questo 2018 resta un anno molto importante per il lavoro o per le questioni importanti. Tra mercoledì e giovedì un’agitazione più forte che diminuisce nel weekend;

Vergine (10). Cari Vergine, questo momento per voi è molto importante. Avere Mercurio e Urano in aspetto buono e questo sarà un elemento di forza per le prossime settimane. Ritengo, però, che anche voi abbiate a che fare con una settimana un po’ pesante. È probabile che dobbiate portare avanti un grande progetto per l’estate e che qualcosa non quadri. Potreste ritrovarvi ad avere delle discussioni proprio voi che siete così meticolosi. Urano non ha un effetto immediato, mentre Mercurio sì (con proposte nuove, anche lavorative), e questo può portare nervosismo. Qualche Vergine non riesce a gestire il suo nervosismo e c’è qualche problema fisico. Venerdì e sabato giornate buone per i contatti.

Dalla nona alla settima posizione: lo Scorpione frenato da Urano

Scorpione (9). Molto interessante il momento per quello che potete fare per voi stessi. È un anno buono, perché Giove vi vuole bene, ma Urano rappresenta una sorta di freno per quello che state vivendo. Volete fare molte cose ma avete dei freni attorno: una persona che ce l’ha con voi, un problema particolare da superare (anche di salute), eccetera. È probabile che dobbiate cercare un po’ di relax. Il vostro è un segno che non riesce a stare tranquillo e ha bisogno degli altri. Cercate persone solidali. Avete bisogno di persone vivaci e di persone che vi diano energia. Venerdì e sabato giornate buone. Attenzione se avete una crisi d’amore: non acuite i problemi se vi trovate nell’ambito di una piccola crisi;

Gemelli (8). Siete un pochino scesi in classifica, anche se da mercoledì c’è un transito importante di Marte per voi. La settimana è un po’ piatta. Cercherete di ritrovare la serenità in amore (in particolare domenica 20 sarà una giornata buona). Vi chiedo un po’ d’attenzione dal punto dei vista dei conti. Cercate di completare accordi, contratti, situazioni che vi premono entro la fine dell’estate al massimo. Dalla fine dell’anno in poi ci saranno dei piccoli fastidi. Voi, comunque, riuscirete a superare tutto perché avete sempre un’idea geniale che vi tira fuori dagli impicci.

Ariete (7). Voi del segno dell’Ariete avete Marte in aspetto buono. Settimana interessante dal punto di vista fisico per coloro che hanno avuto dei problemi nelle ultime quattro settimane. Siete un pochino più liberi e ci sono belle proposte (non a lunga scadenza) che arrivano per voi. Arrivano delle belle opportunità da sfruttare. Venerdì e sabato giornate un po’ difficili: cercate di non essere pesanti in amore. C’è un bell’oroscopo per i contatti e per i nuovi amori.

Dalla sesta alla quarta posizione: i segni cardinali ritrovano smalto

Sagittario (6). È un periodo in cui il destino vi dice “siate umili”. Grazie all’umiltà e alla capacità di mettersi in gioco avrete un grande 2019. Dall’estate ci sono delle situazioni importanti. C’è un discorso particolare sulle tematiche familiari. State cercando di far passare una vostra idea, di decidere se fare delle spese o no, eccetera. Vi trovate in conflitto con chi vorrebbe farvi fare cose che non volete fare. Mercoledì e giovedì giornate sottotono. Novità anche dal punto di vista economico. Se avete avuto dei problemi in questo senso, da mercoledì 16 e fino al 22 maggio si può sbloccare qualcosa su di una trattativa in corso;

Bilancia (5). Marte è in aspetto buono. I segni cardinali si trovano in una fase di grande trasformazione. La maggioranza di voi Bilancia può valutare di fare delle cose nuove. Cosa c’è di differente rispetto alle trasformazioni degli altri segni? Questi cambiamenti non li avete voluti voi: ve li ha portati il destino. Qualcuno potrebbe dire basta a determinate situazioni e rimettersi in gioco dal punto di vista lavorativo. Quest’esigenza di stare per contro vostro sarà sentita in particolare se lavorate insieme ai membri della famiglia. Vi troverete davanti un Cancro o un Capricorno con cui dovrete discutere. Alte le tensioni per rapporti interrotti negli anni scorsi, ma da domenica 20 dovreste avere buone novità;

Cancro (4). I Cancro ritrovano nuove energie con Mercurio favorevole. Potrete avere delle belle proposte di lavoro, a seconda del lavoro che fate. Bel cielo: vi sentite un pochino meglio rispetto ad aprile che è stato molto pesante. Ad aprile vi siete trovati in delle situazioni che vi hanno causato, a volte, estremo imbarazzo. Marte torna attivo, un po’ come per la Bilancia. Se avete avuto una lunga trattativa che non è andata bene si può sbloccare qualcosa. Le cose vanno avanti anche in amore. Saturno opposto non vi permette di avere tutto ma l’importante è sapere che le cose si stanno muovendo.

Il podio dell’oroscopo di Paolo Fox: grande cielo per il Capricorno

Toro (3). Dal punto di vista delle novità voi del Toro dovreste già aver fatto qualcosa di bello. Vi trovate di fronte ad una persona nuova: voi stessi. Non vi devo suggerire nulla perché siete sempre dei Toro, cioè delle persone affidabili. Ricordate che, però, gli ultimi due anni sono stati faticosi dal punto di vista economico. Adesso cercate di fare il passo secondo la gamba. Bella settimana anche per i sentimenti. È probabile che proprio voi, che avete rifuggito degli impegni importanti, adesso avanziate proposte in campo amoroso. È tempo di passione;

Capricorno (2). Il Capricorno, altro segno cardinale, si riprende dopo questo aprile pesante. È un anno buono, importante, però tornate al timone della vostra nave dopo aver subìto diversi sballottamenti. Forse qualcuno non è più al vostro fianco, forse voi volete cambiare voi stessi dopo essere stati all’ombra di altri. Bel cielo per gli imprenditori. Ottimo cielo per chi vuole fare ammenda. Questo è un periodo buono per andare altrove. Ottimo cielo per i sentimenti domenica;

Acquario (1). Marte entra nel vostro segno e per voi c’è un ottimo cielo. La vostra ribellione aumenta. È un periodo in cui dite quello che pensate e fate quello che volete. Siete forse anche molto turbati e nervosi, ma siete liberi e questo vale il vostro primo posto. Qualcuno di voi potrebbe iniziare una cura, un trattamento depurativo che potrebbe farvi stare bene anche nelle prossime settimane. Buona fortuna a tutti.

Maria Mento