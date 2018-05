“La mia anima è uscita dal corpo”: la rivelazione shock del fenomeno del PSG – VIDEO

Il campione del PSG, Dani Alves, sarà costretto a saltare il Mondiale di Russia 2018 a causa di una lesione al legamento crociato occorsa durante la partita contro il ‘Les Herbiers‘, nella finale per la Coppa di Francia.

“Quando ho sentito il dolore al ginocchio, la mia anima è uscita dal corpo. Nel momento in cui sono caduto sull’erba ho capito che non sarei salito sull’aereo per il Mondiale. Chissà, forse alla vigilia del Mondiale 2022 starò ancora lottando per un posto nella Seleçao. Il mio corpo avrà 39 anni, ma la mia mente ne avrà solo 17.”

Queste le parole del terzino del Paris Saint Germain intervistato da ‘The Players’ Tribune’.

Parlando poi del Brasile e della presenza del tecnico Tite ha aggiunto: “Credo che questa squadra possa vincere la Coppa. Abbiamo il talento, le stelle e, cosa più importante, abbiamo un direttore d’orchestra”

“E’ riuscito a creare un’atmosfera incredibile e ci ha insegnato che non si deve giocare da solisti. Gioco da 12 anni in nazionale e questa squadra è quella che ha la coesione più forte in termini di organizzazione, struttura, idee, tutto”.

Mario barba