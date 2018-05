Turista trovata morta in un B&B con lividi sul collo, è giallo

La donna ha diversi lividi sul collo

E’ avvolto nel mistero il ritrovamento avvenuto in mattinata in un’abitazione. Un vero e proprio giallo con un morto, una turista americana di 65 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nella struttura, un B&B, in cui allogggiava con il marito e dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. E’ accaduto nel quartiere di Carbonara a Bari e la polizia ha immediatamente avviato le indagini ed effettuato una serie di rilevi, per cercare di far luce sulle dinamiche dell’episodio e sulle cause della morte della 65enne. Il suo corpo è stato trovato tra le 7.30 e le 8 di mattina nella stanza del B&B e subito è stato allertato il 118 giunto sul posto con un’ambulanza.

Secondo quanto emerso, sarebbero stati individuati alcuni lividi sul suo collo da parte del medico legale. I rilievi sono stati effettuati dagli uomini della sezione investigazioni dei carabinieri: sembra che il marito della 65enne si trovi all’interno della villetta. Non è chiaro, al momento, se sia stato proprio lui a dare l’allarme; le forze dell’ordine stanno interrogando l’uomo ma anche i vicini di casa, per cercare di far luce sull’accaduto.

Daniele Orlandi