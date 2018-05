Allarme cecchino nella Capitale: uomo colpito da un piombino alla guida, non è un caso isolato

Allarme cecchino a Roma Nord

Nella serata di sabato, intorno alle 20:35, un uomo fermo al semaforo di via Bodo, è stato colpito al collo mentre il finestrino della sua auto era abbassato.

Inizialmente l’uomo non ha capito di cosa si trattasse ma, una volta tornato a csa, ha trovato sul sedile della macchina un piombino modello “Diablo” calibro 4.5 a testa piatta.

Accortosi della pericolosità l’uomo ha sporto regolare denuncia presso il commissariato di Ponte Milvio, il quale ha preso in custodia il reperto e avviato le indagini.

In realtà non si tratterebbe di un caso isolato in quanto sono state già 4 le denunce del fenomeno e, per questo motivo, si teme che possa riaccadere ancora.

Secondo le prime ricostruzioni, il colpo potrebbe essere partito da una distanza di circa 30/40 metri e l’ipotesi più accreditata è quella che il colpo sia stato esploso da un balcone di un appartamento che si affaccia sulla strada.

Sin dall’anno scorso vi sono state diverse segnalazioni a riguardo. Uno su tutti il caso di un autobus della linea 336 che venne colpito da diversi spari, di piombini d’acciaio, in via Radicofani. In quel caso il mezzo era vuoto e l’autista ne uscì illeso.

Mario Barba