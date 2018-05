Gravissimo incidente sull’autostrada. La vettura si ribalta, due morti e due feriti gravi

Sono davvero terribili le immagini che giungono da Varese, dove ieri sera si è verificato un gravissimo incidente all’altezza del raccordo Gazzada – Varese dell’autostrada A8, in direzione di Milano. Lo schianto ha provocato la morte di due persone, mentre altre due sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Nell’incidente è rimasta ferita anche una quinta persona, fortunatamente non in modo grave.

Il tutto è accaduto ieri sera intorno alle 20. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del disastro, sembra che un’auto sulla quale viaggiavano cinque persone si sia improvvisamente ribaltata per cause ancora da chiarire.

Le vittime e i feriti sono tutti dell’est Europa

Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, si sono trovati davanti una scena davvero agghiacciante. Per liberare le vittime dello schianto dalle lamiere dell’auto si sono rese necessarie le cesoie. Nonostante i grandi sforzi profusi, per due dei cinque coinvolti nell’incidente non c’è stato nulla da fare. Altri due passeggeri sono apparsi subito in gravissime condizioni: entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e ricoverati con politraumi in Rianimazione.

Sia le due vittime che i tre feriti sono di età compresa tra i 30 e 40 anni. I cinque sono tutti originari dell’Est Europa. Sul posto i vigili del fuoco di Varese, i soccorsi del 118, l’elisoccorso e gli agenti della Polizia locale.