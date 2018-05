Il messaggio di Nadia Toffa ai suoi fan trasmette di nuovo speranza

Ecco il messaggio di Nadia ai suoi fan e sostenitori

Nadia Toffa, la popolare conduttrice de Le Iene alla quale qualche mese fa è stato diagnosticato u cancro, non è ancora nelle condizioni di rimettersi sullo schermo. Nadia non seguirà Le Iene neppure stasera, e l’ha ufficialmente annunciato con un post su Instagram a tutti i suoi fan, a tutti quelli che la seguono. La donna ha informato che non potrà condurre Le Iene ma comunque ha parlato anche della sua voglia di rimettersi e di tornare presto sul piccolo schermo.

La Iena, infatti, si sta sottoponendo alle cure ed i medici le hanno consigliato di mettere da parte il lavoro in modo da potersi dedicare meglio al percorso di cura. Nadi Toffa, infatti, è assente dagli schermi tv da almeno due settimane.

Il messaggio di Nadia Toffa

“Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi” ha scritto la ragazza sul suo profilo Instagram. Un messaggio ricco di ottimismo, tenacia, e voglia di farcela, un messaggio che ricorda che la Nadia di sempre sta combattendo duramente e che non vuole arrendersi.