L’auto si schianta a massima velocità contro un muro, Giada muore a soli 22 anni

Un terrificante schianto a Lecco

Non ce l’ha fatta Giada Mornelli, la ragazza di 22 anni che l’altra sera ha avuto un incidente sulla vecchia strada Lecco Ballabio, a Lecco. La 22enne di Pozzuolo Martesana, provincia di Milano, è morta ieri: la famiglia ha dato il consenso all’espianto degli organi.

Sabato sera Giada era a bordo di una Opel Adam, guidata da un amico di 24 anni. Sul sedile posteriore c’era, in macchina con loro, una coetanea di Giada sempre del suo paese. I tre stavano tornando a casa quando sulla provinciale 62 si son schiantati contro una parete di roccia. L’impatto è stato estremamente violento, gli airbag sono esplosi e la ragazza seduta dietro è stata scaraventata fuori dall’auto. Il 118 ha estratto i ragazzi dall’auto e li ha portati in ospedale.

Giada è morta domenica pomeriggio, donati gli organi

Giada era la più grave, è stata portata in condizioni critiche all’ospedale di Lecco ed è stata ricoverata nel reparto di neurorianimazione.

Per tutta la notte fra sabato e domenica i medici hanno cercato di salvare la ragazza che versava in condizioni disperate.

Purtroppo però domenica pomeriggio la giovane non ce l’ha fatta ed è morta. I genitori hanno permesso la donazione degli organi.