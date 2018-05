Romina a ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo parla di Al Bano e del loro amore (senza fine)

per il suo programma d’approfondimento ‘L’Intervista’ (un’intervista che ha già suscitato polemiche, con tanto di post su Facebook per annunciare che si tratterà dell’ultima intervista in tv per lei: la Power non avrebbe infatti apprezzato la fuga di notizie circa il contenuto delle sue parole).

Nel corso dell’intervista, la 66enne (ma sempre bellissima ed incredibilmente giovanile) cantante americana ripercorrerà le tappe della propria vita e della propria carriera assieme al not giornalista capitolino.

E, oltre a parlare di vicende drammatiche come la scomparsa della figlia Ylenia (scomparsa negli States ben 25 anni fa ma comunque sempre presente nella memoria della Power), la cantante che ha per lungo tempo fatto coppia con Al Bano non ha potuto non parlare del proprio rapporto con il cantante di Cellino San Marco.

Un rapporto che – a distanza di anni e nonostante un’altra importante relazione di Al Bano (con Loredana Lecciso) – sembra duri nel tempo.

E lo testimoniano le tenerissime parole stesse di Romina, di cui vi riportiamo uno stralcio (preso da ‘Today’):

Costanzo: quale è una follia che Al Bano ha fatto per te?

Power: non lo so, dovresti chiederlo a lui…

Costanzo: e una follia che tu hai fatto per lui…

Power: sposarlo!

[…]

Costanzo: ma Al Bano è l’amore?

Power: guarda, non so che cos’è, è una cosa strana che mi lega ad Al Bano, un legame indissolubile… mi fa venire veramente i nervi… questa cosa che ci lega non smetterà mai…

[…]

Costanzo: nel frattempo tu ti sei innamorata?

Power: no.

Costanzo: è questa la cosa bellissima…

Power: ho pensato trovo qualcuno più come me… ma invece… poi c’è un altro fatto strano, secondo me, le nostre voci insieme creano una vibrazione che arriva dentro anche a chi le ascolta… ti provoca una sensazione di benessere…

[…]

Costanzo: Romina, ti faccio la stessa domanda fatta ad Al Bano, con chi sei sposata mentalmente?

Power: io? con chi sono sposata, mentalmente… mi guardi così mi fai ridere…

Costanzo: non ti guardo, rispondi…

Power: ma anche per la chiesa sono sposata…

Costanzo: con lui?

Power: sempre lui, chi altro?

Costanzo: non avete mai divorziato…

Power: no.

Costanzo: ma mentalmente… nel tuo cuore?

Power: già il fatto che io non sia riuscita a trovare un’altra persona la dice lunga, no?…