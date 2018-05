Si ribalta con la sua auto: il video shock del post incidente è su Facebook- VIDEO

L’uomo che si è ribaltato con l’auto perchè sotto l’effetto di stupefacenti

Dalla giornata di ieri ha iniziato a circolare suildi un. Il video, della durata di circa 2 minuti e 30 secondi, è stato postato nella pagina Facebook die ha raggiunto le quasi 53mila visualizzazioni.

Nel video si vede un uomo di circa 40 anni a torso nudo e con dei pantaloni casual (probabilmente di una tuta) addosso. L’uomo ha del sangue sul viso e si trova seduto sul tetto interno della sua automobile: si intuisce chiaramente che la vettura si sia ribaltata in seguito ad un incidente. Il tetto interno dell’auto è macchiato di sangue e si intravede- in diversi spezzoni del video- il vetro del parabrezza andato quasi in frantumi a causa del violento impatto. L’uomo che ha subìto l’incidente non parla, si limita ad indossare una giacca con cappuccio e a lanciare piccoli urli di tanto in tanto, guardando in direzione della videocamera con una faccia stravolta. Al suo indirizzo si rivolge una voce maschile (il cui proprietario non viene mai inquadrato) che insistentemente gli chiede di dire come si chiami e di spiegare dove senta dolore. Senza ricevere mai risposta. Ad un certo punto del video si inserisce una seconda voce maschile che afferma con chiarezza che l’uomo in questione si sia certamente drogato. Nella parte finale del video l’uomo prende in mano il cellulare, forse nel tentativo di avvertire qualcuno, e si pulisce il volo con una maglietta bianca già sporca di sangue prima di uscire dall’abitacolo. Di lui si sa soltanto che si chiami Gianluca (cosa scoperta leggendo il suo documento d’identità) e che, probabilmente, è originario di Anzio. Non siamo in grado di dirvi- allo stato attuale delle cose- a quale fatto di cronaca recente si riferisca il video.

La reazione dei followers della pagina di fronte al video shock

Alla visione del video shock, che contiene immagini di innegabile impatto emotivo, gli utenti Facebook che hanno lasciato un commento in merito hanno dimostrato di avere avuto delle reazioni tra loro diverse. Tra i commentatori c’è chi semplicemente ha taggato altre persone, chi ha reagito alla cosa con ilarità– ponendo l’attenzione sul fatto che l’evidente stato di esaltazione dell’uomo derivi dal consumo di stupefacenti– e chi ha reagito con rabbia, chiedendosi perché nessuno abbia segnalato colui/colei che ha realizzato il video e ribadendo il concetto secondo il quale alle persone che si mettono alla guida in questo stato vada ritirata la patente.

Maria Mento