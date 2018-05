La dottoressa che afferra i neonati per il collo e li fa dondolare come bambole: “Li guarisco dalle disabilità”

La dottoressa e il suo massaggio pericoloso

Prende i bambini di pochi mesi per il collo e li fa dondolare, come se fossero delle bambole. Un modo strano di “guarire” le disabilità, secondo la dottoressa Larissa Orynbasarovna, 35enne di Almaty, Kazakistan, da undici anni massaggiatrice professionista. Secondo la donna, questo è un metodo che aiuta i bambini a guarire le loro disabilità e alcune tipologie di problemi fisici.

La dottoressa Larissa Orynbasarovna è diventata così famosa in Kazakistan che diversi genitori pagano anche molto per lasciar sottoporre i loro bambini a questa tecnica che dura solo circa 15 minuti.

Il bambino viene preso per le gambe e viene fatto oscillare e poi viene preso per il collo, per le guance e fatto dondolare come un pendolo.

Le critiche

Tantissime persone, quando hanno visto il video incriminato, sono rimaste scioccate ed hanno accusato la donna di mettere in pericolo i bambini con questa tecnica molto sui generis, ritenendo che si tratti di una tecnica pericolosa che potrebbe creare lesioni ai bambini, anche permanenti. Ciò nonostante il metodo della dottoressa sembra attirare ancora tantissimi genitori.

Il video choc