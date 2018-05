Selfie fatale: mamma perde l’equilibrio, bimbo di 10 mesi precipita e muore – Video

Selfie fatale al centro commerciale: muore un bambino di 10 mesi

Una giovane coppia di genitori indiani stava passando un pomeriggio tranquillo al centro commerciale di, nel, e come molti loro coetanei hanno cominciato a testimoniare la loro giornata di shopping con selfie da condividere sui. Ma se la prima foto, fatta davanti alla vetrina di un negozio non rappresentava nulla di insolito, quella successiva scattata mentre si trovavano sopra le scale mobili ha segnato per sempre la loro vita: la donna, infatti, teneva in braccio il figlio di appena 10 mesi e per fare la foto si è sporta indietro perdendo l’equilibrio ed il figlio che è precipitato nello spazio tra le scale ed il muretto.

La terrificante scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza, il piccolo è scivolato dalla presa della madre cadendo di testa tra il corrimano della scala mobile e il muretto. Il piccolo ha percorso 3 piani in caduta libera ed è atterrato con la testa. I soccorsi, immediatamente invocati dalla coppia, sono dunque stati vani. Gli istanti dopo l’incidente mostrano i due genitori in preda al panico che cercano in qualche modo di vedere in che condizioni sta il figlio. Data la natura dell’incidente, la coppia ha rinunciato a fare causa al centro commerciale, preferendo chiudersi nel dolore causato da una leggerezza imperdonabile.