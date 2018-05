Studentessa di soli 24 anni muore dopo aver assunto un cocktail di droghe: la famiglia pubblica le foto shock

Lucy muore dopo aver assunto un cocktail di droghe

La giovanissima studentessa di criminologia all’università di, è morta in ospedale dopo aver assunto un cocktail letale composto da cocaina ed un potente medicinale, il. Subito dopo aver assunto il mix di droghe Lucy ha avvertito una forte febbre, quindi è stata ricoverata in ospedale ed è caduta in un coma dal quale non si è mai risvegliata.

A raccontate la triste storia di questa ventiquattrenne è la sorella Stacey, la quale da tempo conosceva le sue difficoltà ed il suo problema di droga. Tutto era cominciato lo scorso gennaio quando, frequentando un giro sbagliato di amicizie, la ragazza si era allontanata dalla famiglia, dall’ex fidanzato e dagli amici di sempre. Il nuovo gruppo di amici la invogliava a provare la cocaina e presto la sua vita ha preso un pessimo binario, con serate a base di droghe e con l’abbandono quasi totale degli studi, fino all’ultimo triste passo.

L’appello di Stacey: “Ragazzi non fate come mia sorella”

In seguito alla morte della sorella, Stacey ha voluto lasciare alcune righe per sfogare il proprio dolore: “Non posso crederci – scrive la ragazza – ha sempre cercato di fare la differenza per gli altri, aiutava tutti”. L’ultimo periodo della vita di Lucy però era differente, un cambiamento totale di cui la ventottenne non riesce a capacitarsi: “Odio così tanto quello che le è capitato. Aveva tutto per desiderare di andare avanti finché, ovviamente, non l’ha perso”. Con queste parole Stacey invita le coetanee e le ragazze più giovani a non lasciarsi andare come ha fatto Lucy, a diffidare dagli effetti inizialmente piacevoli della droga, quindi le invita a confidarsi con qualcuno nei momenti di difficoltà e a non farsi vincere dalla vergogna per quanto in basso si è arrivati, prima che sia troppo tardi. Allo stesso scopo servono le immagini di Lucy sul letto d’ospedale che Stacey e la famiglia hanno deciso di condividere.