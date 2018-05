Alessandro Di Battista al Foro Italico in tribuna Vip: dov’è finito lo spirito anti casta?

Di Battista agli internazionali di Tennis

La vita politica di Di Battista in questo momento ha subito una fase d’arresto, il deputato del Movimento 5 Stelle e figura di spicco dei pentastellati al momento è un semplice cittadino che si dedica alla scrittura di libri e che a breve, a partire dal prossimo 29 maggio, andrà in viaggio di relax negli Stati Uniti. La vacanza di Di Battista, però, è già cominciata ieri sera, quando il “Movimentariano” (passatemi il termine) è stato avvistato con la compagna agli internazionali di tennis che si stanno svolgendo a Roma.

Vi chiederete dove sta il problema, ed ora ve lo spieghiamo. Il buon Di Battista, infatti, non ha partecipato all’importante competizione tennistica come un comune spettatore, bensì è stato inserito tra i vip nella tribuna Autorità dello stadio centrale del Foro Italico. A questo punto sorge lecitamente il dubbio: perché Di Battista è considerato un vip se al momento è un semplice cittadino? Ma sopratutto, non era lui quello che si batteva contro i vantaggi della casta politica ed invitava i colleghi parlamentari ad abbandonare i privilegi?

L’Accordo Lega-M5S ha allontanato Di Battista dal Movimento?

Probabilmente si tratta di fattori slegati e Di Battista ha deciso di approfittare della sua notorietà in un periodo in cui non ha incarichi parlamentari, ma la presenza in Tribuna Autorità stride con i comportamenti dei grillini e con quelli che in questi anni ha tenuto lo stesso Di Battista. Una delle ipotesi suggerite sul web e ventilate anche da ‘Nextquotidiano’ è che l’ex leader carismatico dei cinque stelle possa essersi allontanato dagli ex compagni a causa dell’accordo di governo con la Lega. D’altronde è stato lo stesso Di Battista che nel 2017 ha dichiarato: “Il giorno in cui il M5S, ma non succederà mai, si dovesse alleare con i partiti responsabili della distruzione dell’Italia, io lascerei il M5S”, che abbia abbandonato il movimento e con questa decisione al contempo accettato i privilegi della Casta?