Grande Fratello, retroscena sull’espulsione di Favoloso, fatto fuori per una maglietta volgare

Favoloso eliminato dal Grande Fratello per una scritta irrispettosa

In questi giorni Luigi Favoloso ha fatto discutere per una serie di comportamenti da bullo all’interno della casa del Grande Fratello: prima per aver ordito uno scherzo di pessimo gusto con gli altri componenti del reality ai danni di Aida Nizzar e poi per aver minacciato pesantemente Alberto in seguito ad una lite (al termine della discussione avrebbe fatto l’esplicito segno della pistola). L’eliminazione, però, non è stata decisa in seguito a questi comportamenti, bensì dopo aver scritto una frase irrispettosa ai danni di qualcuno. Ma di che frase si tratta? Perché il concorrente avrebbe insultato qualcuno con una scritta così evidente?

In queste ore i fan del reality dibattono sulla questione, anche perché la conduttrice Barbara D’Urso, nell’annunciare l’eliminazione, ha dichiarato che questa è avvenuta a causa di una frase ingiuriosa che non poteva essere ripetuta in televisione. Tanto è bastato ai gossippari sul web per andare alla ricerca di qualche fotogramma che mostrasse la scritta sulla maglietta o qualche frase all’interno della casa che potesse svelarne il contenuto.

La scritta ingiuriosa di Favoloso sarebbe “Selvaggia S..a”

Ad avanzare l’ipotesi di un attacco alla blogger Selvaggia Lucarelli è stato il sito ‘Trashitaliano‘ sul quale viene suggerito che sulla maglietta ci fosse scritto: “Selvaggia S..a”. l’indiscrezione del sito viene in un certo senso confermata dalla stessa Lucarelli che interrogata sulla vicenda da ‘Giornalettissimo‘ ha risposto: “Sto valutando azioni legali”. Altra possibile conferma arriverebbe dallo stesso Favoloso che a riguardo ha detto: “Assolutamente chiedo scusa, mi assumo le mie responsabilità. L’insulto è irripetibile, però non era rivolto alle donne in generale, ma a una sola persona”.

Il motivo di un simile attacco? Pare che il concorrente fosse arrabbiato con la direzione del GF perché non volevano dargli altre sigarette e la maglietta fosse un modo per obbligarli ad assecondarlo. La scelta del personaggio da insultare, invece, è legata al passato turbolento tra i due che da tempo si battibeccano sui social.