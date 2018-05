Ubriaco alla guida scende dall’auto e la spinge per evitare l’alcoltest: un’idea non troppo geniale

Davvero singolare la trovata di un ragazzo 27enne che, fermato dalla Polizia Municipale durante un controllo di routine, scende dall’auto e la spinge a mano per evitare l’alcoltest in quanto ubriaco.

Il giovane ragazzo, fermato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 in via Argiolas, a Modena, vicino alla discoteca Frozen, aveva un tasso alcolemico tra lo 0,8 e l’1,5. Scattata immediatamente la denuncia penale, ritiro della della patente e 10 punti decurtati dalla stessa, anche se l’ultima parola spetterà alll’Autorità giudiziaria.

I controlli all’uscita della discoteca

Sanzione solo amministrativa per un ragazzo di origini polacche che si trovava alla guida con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 (per i neopatentati il tasso previsto per legge è, infatti, non superiore allo 0).

I controlli si sono svolti a tarda notte in zona Contrada dove la Polizia Municipale ha effettuato oltre 70 controlli: 5 di essi sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza e per 4 di loro sono scattate le denunce.

Mario Barba