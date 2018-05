Violento impatto tra camion e scooter, spezzata la vita di un 40enne

Incidente stradale, l’uomo è morto sul colpo

Un grave incidente ed un impatto violento che non ha lasciato scampo ad un uomo. E’ accaduto a Roma sulla via Tuscolana, dove ha perso la vita il 40enne Daniele Diana in seguito all’impatto fatale dello scooter sul quale viaggiava contro un autocarro. Uno scontro la cui dinamica è ancora tutta da accertare: nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, purtroppo, per l’uomo che viaggiava in sella ad un T Max non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto nella mattinata, intorno alle 8:50 all’altezza del civico 1219, nel tratto compreso fra via del Ponte delle Sette Miglia e Grande Raccordo Anulare.

Oltre ad un’ambulanza sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale con il gruppo Tuscolano che hanno delimitato l’area del sinistro ed effettuato i necessari rilievi scientifici, grazie ai quali potrebbe essere possibile ricostruire la dinamica dell’incidente che ha portato all’impatto del motociclo contro il camion. Il traffico ne ha pesantemente risentito: si sono formate lunghe code ed è stato necessario deviare le line dei bus 046, 506 e 509 provenienti da via Tuscolana verso via Gasperina e via Anagnina per oltre due ore, così da consentire di rimuovere i mezzi interessati dallo scontro.

Daniele Orlandi