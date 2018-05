Auto fantasma appare all’improvviso e causa un incidente – Video Shock

Il video dell’auto fantasma

Auto fantasma a Mosca: un video fake o un reale mistero?

Gli utenti del web sono rimasti colpiti da un video ripreso dalla fotocamera di uno smartphone al centro di. Nel video in questione si vedono delle auto che attendo che scatti il verde al semaforo di un incrocio e che partono non appena vedono il segnale. E’ proprio a questo punto che succede qualcosa di razionalmente inspiegabile: l’auto davanti a quella dalla quale è stato girato il video frena bruscamente e va a sbattere contro un’altra auto che sembra comparire dal nulla. Le reazioni al video sono state le più disparate, ma nessuno è riuscito ancora a spiegarsi come sia possibile un simile fenomeno.

Il video in questione è stato rilanciato dalla pagina Facebook di ‘Misteri Magazine‘, dove (per coerenza editoriale) si spinge sulla spiegazione paranormale dell’evento. Nel post in cui viene condiviso il video, infatti, l’autore evidenzia come l’apparizione dell’auto non abbia spiegazione, dando libero sfogo alla fantasia degli utenti che, dopo anni di produzioni fantascientifiche e teorie cospirative, posso sbizzarrirsi in spiegazioni paranormali: un portale dimensionale, una sfaldatura del tessuto spazio temporale o lo spirito di un’automobilista morto a quell’incrocio che cerca vendetta?.

Insomma la scena è materiale ottimale per la 48esima stagione di Supernatural, ma noi rimaniamo scettici sulla possibilità che quella nel video sia davvero un’auto fantasma. La spiegazione a quello che si vede? Probabilmente dovuto ad un gioco prospettico causato dalla posizione delle auto e della video camera (scarsa visibilità causata dalla pioggia?) o semplicemente è un’ottima prova di montaggio da parte di un regista in erba.