La radicale trasformazione di Nina Moric, il web si scatena: “Somiglia a Michael Jackson” 

“Sembra una strega” la trasformazione di Nina Moric

Una nuova domanda è diventata un trend online, dopo l’apparizione della modella Nina Morix al Grande Fratello. “Che cosa è successo alla faccia di Nina Moric?”. Questa è bene o male la domanda alla quale da ieri tutti i navigatori del web cercano di rispondere, spesso non riuscendo a trovare una soluzione. Perché effettivamente la modella croata, che non ha mai smentito di aver fatto ricorso a dei ritocchini per il viso ed il corpo, adesso è diversa rispetto a qualche settimana fa.

La donna, apparsa al Grande Fratello, è comparsa con un aspetto davvero diverso dal solito: i capelli nerissimi, il viso sembrava tirato e gonfio, e sembrava ancora più magra. Insomma, non assomiglia affatto a Nina Moric, assomiglia piuttosto – come diversi utenti hanno fatto impietosamente notare – a Michael Jackson.

La risposta di Nina Moric

“Nina sembri Michael Jackson, perché ti sei rovinata con tutta questa chirurgia?” scrive un fan su Instagram. “No aspe’ ma quand’è che Nina Moric è diventata Michael Jackson?” ne scrive un altro.

I paragoni (anche abbastanza crudeli) prendono il via: c’è chi la paragona a Jocker di Batman, Crudelia Demon, La sposa cadavere.

La risposta di Nina Moric arriva netta ed implacabile: “Che cavolo state dicendo, non ho mai rifatto il naso, bla, bla. Vedere marcio in tutto non vi rende migliori” risponde l’ex modella, sempre molto attiva sui social.