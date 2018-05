Loredana De Nardis faceva la spogliarellista, Boldi lo sapeva?

Loredana De Nardis faceva la spogliarellista, ora ci sono le foto

Qualche giorno fa ‘‘ aveva anticipato dei rumors riguardanti il passato di Loredana De Nardis all’interno dei night club come spogliarellista. Un’indiscrezione che Boldi aveva accolto con sorpresa quando il ‘‘ glielo aveva fatto notare: “Se è vero, lo scopro ora. So che ballava nelle discoteche. Ho immaginato che fosse più che cubista, sapevo, non sapevo, preferivo non sapere. Importava solo che ci volessimo bene. Nel 2007, le ho proposto io di fare l’attrice: un po’ il suo lavoro m’imbarazzava”.

Adesso il settimanale scandalistico ‘Spy‘ ha confermato le indiscrezioni pubblicando una serie di scatti che mostrano la De Nardis intenta a svolgere uno spettacolo per soli uomini. Nulla di male, per carità, ma in molti nutrono dubbi sul fatto che Boldi fosse all’oscuro di questo passato.

Quello con la De Nardis era amore vero

Che fosse a conoscenza del passato di Loredana e che lo abbia nascosto per non fare soffrire le figlie o che davvero fosse all’oscuro della sua professione, quello di Boldi per l’ormai ex compagna era un amore sincero. Quando i due si sono conosciuti, infatti, l’attore comico era rimasto vedovo da 3 anni, frequentava alcune amiche, ma con nessuna di queste era mai andato oltre al semplice rapporto di amicizia. Per Loredana, invece, era scattato qualcosa di più, tanto da convincerlo ad avere una relazione stabile nonostante questa fosse sposata, madre di una bambina e che avesse deciso di non lasciare la famiglia per lui. La dimostrazione di quel forte sentimento sono anche le dichiarazioni rilasciate dal comico dopo aver scoperto il tradimento (o definitivo allontanamento, stando alle dichiarazioni della De Nardis).