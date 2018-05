Rassegna 17.5. Morto Davide, il bimbo di 5 anni soffocato da un pezzetto di wusterl  

Stati Uniti, studente spara a scuola: un agente armato sventa la strage. Tragedia sfiorata in un liceo dell’Illinois: il ragazzo ha sparato alcuni colpi durante le prove della cerimonia per i diplomi, senza colpire nessuno. Un poliziotto ha risposto al fuoco ferendolo.

Il Giornale esteri. Si riapre la rotta balcanica: in arrivo oltre 60mila migranti.

I timori della Croazia: 60mila immigrati pronti ad entrare in Ue. Allertati sette dipartimenti per aumentare i controlli al confine e fermare i migranti.

Repubblica Interni. Contratto di governo M5s-Lega, la bozza del 15 maggio: dallo stop alla Tav ai centri per migranti da espellere. Ecco il testo semidefinitivo del contratto M5S-Lega, quello chiuso ieri sera alle 18. Le parti sottolineate in giallo sono state ridiscusse nella giornata di oggi, quelle in rosso sono all’esame dei leader, le parti in bianco non cambieranno di molto nella versione definitiva.

Il Messaggero Interni. Scossa di terremoto all’alba, torna la paura ad Amatrice.

Repubblica Interni. Forlì, ultimo audio della liceale suicida: “Mi odiate, non piangerete”. Chiesta la condanna dei genitori per istigazione.

Sei anni al padre e due e mezzo alla madre di una 16enne che si lanciò dal tetto della scuola: i due la sfidarono a togliersi davvero la vita.

Il Messaggero Interni. Davide non ce l’ha fatta: morto dopo 5 giorni di lotta il bimbo soffocato da un pezzetto di wurstel.

Il Messaggero Interni. Camorra e ristoranti: in cella due medici insospettabili in affari con il clan Lo Russo.

Ansa Ecologia. Italia deferita a Corte Ue per smog e rifiuti radioattivi.