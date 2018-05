Rovazzi-Fedez, fine di un’amicizia: i due artisti ai ferri corti. Intervengono gli avvocati

– appena due anni- l’idillio d’amicizia nato tra Fabio Rovazzi e Fedez. I due cantanti, apprezzatissimi tra i più giovani, starebbero vivendo dei rapporti molto tesi, complicati dall’emergere di situazioni che sono state messe in mano ai loro legali. A lanciare le indiscrezioni clamorose il settimanale Chi.

Rovazzi-Fedez: fine di una grande amicizia?

La fortissima amicizia nata tra Fabio Rovazzi e Fedez sarebbe finita e nel peggiore dei modi. la rottura sarebbe stata fortissima: non solo i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, ma pare che Rovazzi non abbia nemmeno fatto gli auguri a Fedez per la nascita del figlio Leone (sgarbo che ha causato la lite o successivo alla stessa? I dubbi rimangono). Dal momento che il lieto evento risale alla fine dello scorso marzo, il gelo tra i due sarebbe già sceso almeno da due mesi (se non prima), ed infatti la loro ultima apparizione insieme si data allo scorso gennaio, quando i due presenziarono alla premiere del film di Gennaro Nunziante. Di aria pesantissima, tra i due, ha parlato il settimanale Chi, ma le voci in merito non sono concordi: secondo voci vicine ai due, la rottura sarebbe stata serena e decisa di comune accordo. Cosa sta succedendo, dunque?

Chiamati in causa anche gli avvocati

I motivi della rottura tra Fabio Rovazzi e Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, non sono ancora noti. Si tratta di indiscrezioni che, sebbene non siano state né confermate né smentite, sarebbero supportate dagli indizi sopra citati. La rottura sarebbe, comunque, avvenuta in modo improvviso. Addirittura, volendo dare credito alle indagini di Chi, pare che siano stati chiamati in causa gli avvocati di entrambi le parti (anche qui non si conoscono i motivi di tale coinvolgimento). Lo scontro si sta combattendo anche sui social, dove i fan dell’uno e dell’altro si stanno ovviamente schierando dalla parte del proprio “paladino” musicale preferito.

Maria Mento