Striscia la notizia shock: “C’è un complotto contro Barbara D’Urso e sappiamo chi lo ha ordito…”

”C’è un complotto contro Barbara D’Urso”

Secondo la tesi di ‘Striscia la notizia’ la conduttrice televisiva Barbara D’Urso sarebbe vittima di un complotto architettato a dovere da chi sarebbe infastidito dai grandi ascolti dei vari programmi condotti dalla D’Urso.

Sempre secondo Striscia, l’improvviso abbandono di alcuni sponsor dalla Casa del Grande Fratello farebbe parte di un complicato boicottaggio ingegnato da Alfonso Signorini.

Ecco quanto dichiarato dal tg satirico:

“Un grande scalpore ha suscitato il servizio di ieri in cui i segnalatori si chiedevano come mai alcuni sponsor del programma avessero abbandonato la Casa dopo gli atti di bullismo contro Aida, visto che non avevano fatto altrettanto dopo il Canna-gate e i casi di omofobia all’Isola dei Famosi, o a seguito delle bestemmie di Predolin e Impastato e dell’istigazione al femminicidio al GF Vip.

Abbiamo la riposta: stavolta a differenza di quanto avvenuto durante i precedenti reality, gli sponsor sono stati fatti oggetto via web di insulti e minacce di sabotaggio.



C’è chi sta indagando su loschi responsabili del parapiglia, fatto sta che gli alti ascolti di Barbara d’Urso sembrano dar fastidio a molti (…) Il cerchio ora si è stretto sul capo di una delle bande del complotto: Alfonso Signorini. Uscendo allo scoperto sul GF della d’Urso, ha dichiarato che “sta battendo tutti i limiti del trash”. Barbara fa tv spazzatura? Vuoi mettere lo spessore intellettuale degli interventi di Signorini al GF Vip? Maestro di doppia morale e doppi sensi. Con un cv così, il re del wurstel si finge educanda e alza il ditino contro il GF della d’Urso.

Non c’è limite all’abisso. Adesso si è capito per colpa di chi si è scatenato il parapiglia? Nuovi mandanti complotto usciranno ancora? Lo scoprirete presto…”.

Mario Barba