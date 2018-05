USA, ex studente spara a scuola: poliziotto armato risponde al fuoco e sventa la strage 

Un poliziotto armato ha sventato una strage negli Stati Uniti d’America, rispondendo al fuoco di un ex studente che stava per commettere una strage durante la cerimonia della consegna dei diplomi.

Uno studente di 19 anni, risultato poi espulso dalla scuola, si è recato nella sua ex scuola superiore a circa 160 km a ovest di Chicago, Illinois, armato.

Qui, nel corso delle prove per la cerimonia per la consegna dei diplomi, ha estratto la sua arma, ha sparato alcuni colpi nel corroditi e poi è uscito dall’edificio, dove un agente della polizia di Dixon lo ha affrontato, lo ha ferito con la sua arma alle gambe e lo ha arrestato.

Il poliziotto interviene e sventa la strage

Il provvidenziale intervento del poliziotto ha evitato che la sparatoria potesse divenire una strage ben più grave.

Il 19enne è stato arrestato ed è stato ricoverato in ospedale, non è ferito gravemente. Non sono ancora noti i motivi del gesto del giovane. Grazie all’intervento del poliziotto, nessun altro è rimasto ferito.

“Non potrei essere più orgoglioso del poliziotto e del modo in cui ha risposto alla situazione. Con i colpi che risuonavano nei corridoi della scuola, si è fatto carico del sospettato e lo ha affrontato, a testa alta. A causa delle sue azioni eroiche, sono state salvate innumerevoli vite. Saremo per sempre in debito con lui per il suo servizio e il suo coraggio” ha dichiarato il capo della polizia locale Howell.