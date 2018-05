Dimentica la figlia di un anno in auto: i soccorsi arrivano troppo tardi ed è tragedia

Papà dimentica figlia di un anno in auto: la piccola viene trovata priva di vita

Bambina dimenticata in auto: la causa della morte dovrebbe essere la temperatura elevata

Una, quella di un padre pisano che dimentica di aver portato con se ladiin auto, ha avuto tragiche conseguenze: l’uomo ha parcheggiato come di consueto l’auto nel parcheggio dello stabilimento per il quale lavora (ladi San Piero a Grado) e, senza fare caso al fatto che la piccola era ancora sul sedile di dietro, è andato a lavoro come nulla fosse. Solo verso le 15:30, quando la moglie, allarmata dall’assenza della piccola dall’asilo nido, l’uomo ha compreso il suo errore fatale ed ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, però, all’arrivo dell’ambulanza e deila bambina era già morta.

Lasciata dentro l’auto sin dalle 8 del mattino, orario in cui l’uomo è giunto al lavoro, la piccola è rimasta per otto ore dentro il mezzo con i finestrini chiusi. Questo, unito all’incremento della temperatura all’interno dell’abitacolo causato dal sole dovrebbero essere le cause della morte della bambina. Il padre, un ingegnere nativo di Grossetano che da anni è residente a Pisa è in stato di shock. La bambina era la secondogenita ed avrebbe dovuto compiere un anno tra qualche giorno. Al momento i carabinieri si trovano ancora sul posto dove si stanno occupando di esaminate la scena.