Italia campione del mondo: trionfo azzurro nella Dream World Cup 2018

I campionati mondiali di calcio in Russia sono ormai alle porte, e come è noto la Nazionale Italiana non parteciperà alla competizione dopo essere stata eliminata allo spareggio contro la Svezia lo scorso novembre. Una delusione fortissima per tutti i tifosi azzurri, che tuttavia possono andare orgogliosi per i risultati ottenuti da un’altra Nazionale.

Stiamo parlando della Dream World Cup 2018, ovvero il mondiale di calcio a 5 per pazienti psichiatrici che ha visto il trionfo della formazione azzurra.

Nella finalissima sconfitto il Cile (17-4)

Gli atleti italiani, guidati dal commissario tecnico Enrico Zanchini, hanno nettamente dominato la finale, sconfiggendo il Cile con il punteggio di 17-4. Gli azzurri erano riusciti ad ottenere una vittoria netta anche ai quarti di finale, quando avevano battuto la Francia 15-2. Molto più faticosa, invece, la semifinale contro il Perù: la Nazionale Italiana è riuscita a spuntarla per una sola rete (9-8).

La formazione del ct Zanchini è stata trascinata dalle marcature di Mattia Armanni, capocannoniere del mondiale con ben 24 centri. Il torneo, giunto alla sua seconda edizione, si è svolto al PalaTiziano di Roma. La manifestazione ha preso il via il 13 maggio, proprio nel giorno in cui ricorreva l’anniversario dei 40 anni dall’entrata in vigore della legge Basaglia, che obbligò la chiusura definitiva di tutti i manicomi.