Si ferma sul ciglio della strada e viene travolto da un’auto: 73enne muore sul colpo

Stava raccogliendo degli asparagi a bordo della strada, o almeno questa è l’ipotesi più accreditata. Ad un certo punto è sopraggiunta un’auto ed è stato travolto. E’ la tragica fine di un uomo di 73 anni originario di Appignano, comune di 4200 abitanti in provincia di Macerata. Il fatto è avvenuto a poca distanza, nel comune di Treia, sempre nel maceratese.

La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle ore 8, nei pressi della località Chiesanuova, una frazione di Treia. L’uomo si trovava sul ciglio della strada provinciale, quando è sopraggiunta una Lancia Y che procedeva verso Macerata. Per cause ancora da chiarire, la giovane che si trovava alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo, travolgendo il 73enne.

La vittima era molto conosciuta in paese

L’impatto è stato molto violento: l’anziano è stato sbalzato via per diversi metri, mentre la Lancia Y si è ribaltata diverse volte. Per il 73enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. La vittima si chiamava Ermanno Luccioni, ed era molto conosciuto ad Appignano per aver anche ricoperto la carica di assessore.

La 20enne che si trovava alla guida della Lancia Y ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del tragico avvenimento.