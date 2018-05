Yolanda, 25 anni ed incinta, cade dalle scale il giorno del suo compleanno e muore 

Tragedia a Salerno: Yolanda cade dalla scala e muore

Tragedia a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, dove una ragazza di solamente 25 anni è morta per una caduta dalle scale. Yolanda Vece, questo il nome della giovane, era incinta: sarebbe morta in seguito ad un incidente domestico che ha avuto un terribile finale. La ragazza era salita su una scala per sistemare un vaso di cemento su un muretto.

Ma forse la scala era in bilico, qualcosa è andato storto: la ragazza è caduta, un piolo l’ha colpita al collo, ed il vaso di cemento le è finito addosso. Il vaso le ha provocato la frattura al cranio. Alle 20 di mercoledì sera il marito, tornato a casa, l’ha trovata in una pozza di sangue.

Inutile, per la povera Yolanda, la corsa in ospedale: sia lei che il piccolo che aveva in grembo sono morti.

La tragedia nel giorno del compleanno di Yolanda

Una tragedia proprio nel giorno del compleanno della giovane, organizzato di tutto punto e che si apprestava a festeggiare. La giovane si era sposata da pochi mesi.

Una tragedia che le telecamere di sorveglianza hanno ripreso, e hanno permesso di ricostruire quello che è accaduto. Il resto l’hanno fatto le forze dell’ordine, stabilendo che si sia trattato di un terribile incidente. La giovane donna è morta a soli 25 anni, nel giorno del suo compleanno, con il suo bambino. Una tragedia terribile per il marito da poco sposato: i due si erano da poco trasferiti nella casa nuova per cominciare una vita insieme. Un destino tristissimo li ha separati.