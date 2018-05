Cadavere in decomposizione trovato impiccato, la verità degli investigatori

Le ipotesi degli investigatori e del medico legale

Scoperta agghiacciante quella avvenuta nei pressi di un dirupo dove, impiccato ad un albero, è stato scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. L’episodio drammatico ha portato sulla scena carabinieri e vigili del fuoco ma anche il soccorso alpino ed il medico legale; quest’ultimo ha confermato che il decesso dell’uomo, identificato dalle forze dell’ordine, risalirebbe a diverse settimane fa. Il ritrovamento è avvenuto a Bobbio Pellice, in località Malpertus, nella provincia di Torino: la vittima è un operaio di 45 anni, Luca Avalle, residente a Carmagnola del quale non si avevano più notizie dal 14 aprile, quando ne è stata denunciata la scomparsa.

Stando ai rilievi e alle informazioni ricavate dal medico legale, l’uomo avrebbe deciso di farla finita impiccandosi: non vi sono infatti altre ipotesi in merito in quanto secondo gli investigatori non vi è alcun dubbio sul fatto che il 45enne si sia suicidato. Esclusa infatti la possibilità di un omicidio. Resta però da accertare cosa lo abbia spinto a compiere il folle gesto: il suo cadavere è stato scoperto per caso nella serata del 18 maggio.

Daniele Orlandi