Incidente all’alba in autostrada. Bus esce dalla carreggiata e si ribalta

E’ di 26 feriti il bilancio del grave incidente che si è verificato questa mattina all’alba lungo l’autostrada A4. Un mezzo della linea Flixbus è finito fuori strada e si è adagiato su un lato in un prato a poca distanza dall’autostrada. L’impatto ha provocato il ferimento di 26 persone, di cui una ricoverata in condizioni gravi. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, gli altri feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Il veicolo stava procedendo lungo la Torino-Trieste. L’episodio è accaduto alle 4 del mattino. Per cause ancora da chiarire, il mezzo Flixbus è uscito dalla carreggiata in un punto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, nell’udinese.

I feriti trasportati negli ospedali più vicini

Sul luogo dell’incidente sono subito giunti i soccorsi, che hanno immediatamente richiesto la chiusura del tratto autostradale in direzione Trieste: gli automobilisti si sono trovati costretti ad uscire a Latisana. Lo stesso casello è stato chiuso in entrata. I vigili del fuoco e le autorità intervenute hanno impiegato molto tempo per riuscire a spostare il bus.

Il veicolo trasportava in tutto 43 persone. I feriti sono stati distribuiti in vari ospedali tra Palmanova, Portogruaro, San Donà e Udine. Sull’esatta dinamica dell’incidente è al lavoro la polizia stradale di Palmanova. Tutte le squadre di soccorso sono coordinate dal Coa di Udine.