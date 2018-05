La grande attesa per il Royal Wedding: “E’ un momento di rinascita per la famiglia reale” – VIDEO

Sventolando bandiere britanniche e applaudendo per il principe Harry e Meghan Markle, migliaia di fan si sono riuniti a Windsor per il matrimonio reale. Milioni di persone sono in attesa di guardare in TV, il nipote della regina Elisabetta e la stella americana che si legheranno in matrimonio all’interno della cappella di St. George nel castello di Windsor, il più antico e più grande castello abitato del mondo.

All’alba di oggi, folle eccitate hanno a riunirsi dietro le barriere che fiancheggiano le strade di Windsor. Molti portano bandiere britanniche e americane. La polizia, armata di armi semiautomatiche, ha pattugliato le strade e sorvegliato le strade dai tetti vicini.

Kenny McKinlay, 60 anni, sceso dalla Scozia e diretto a Windsor in treno, ha dichiarato: “Questo è un momento in cui tutti possiamo festeggiare la rinascita della famiglia reale.”

“E’ un momento in cui tutta la nazione può riunirsi invece di essere divisa. È un giorno in cui si può essere orgogliosi di essere britannici“.

Si prevede che più di 100.000 persone si riverseranno sulle strette strade di Windsor, a circa 20 miglia a ovest di Londra. La sicurezza è molto severa e i visitatori dovevano passare attraverso i punti di controllo della polizia istituiti intorno al castello, sede di 39 monarchi inglesi dal 1066.

L’arrivo della sposa

La sposa arriverà alla chiesa con la madre, Doria Ragland, 61 anni, con la quale ha trascorso la notte di venerdì in un hotel di lusso.

Harry ha alloggiato in un altro hotel con il fratello maggiore William, la cui figlia Charlotte e il figlio George saranno tra le damigelle d’onore e paggetti. In una passeggiata che la condurrà in una delle più grandi famiglie reali del mondo, Markle entrerà nella cappella senza scorta, con le sue damigelle d’onore e i suoi paggetti.

Markle, nata e cresciuto a Los Angeles, si recherà a piedi al ‘Quire‘ che si trova a circa metà strada lungo l’antica chiesa e si unirà all’erede al trono, il principe Carlo, che la accompagnerà all’altare dove suo figlio, Harry, l’attende.

Mario Barba