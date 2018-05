Maestra aggredita davanti ai bambini. Schiaffi e pugni dalla madre di un alunno

L’ennesimo caso di violenza nei confronti di un’insegnante fa riesplodere la polemica. Stavolta la vicenda giunge da Napoli, dove una maestra è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata pestata dalla madre di un bambino. Il tutto è accaduto davanti alla scuola Leopardi, che si trova nel quartiere di Fuorigrotta.

L’insegnante, descritta da tutti come una persona di animo gentile e cortese, si trova ora ricoverata al San Paolo con un trauma cranico contusivo. La mamma del piccolo l’ha aggredita con schiaffi e pugni al volto e alla testa, fino a lasciarla quasi priva di conoscenza.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, pare che a scatenare la furia della madre del bimbo sia stato un presunto comportamento brusco che l’insegnante avrebbe avuto nei confronti dell’alunno. La maestra lo avrebbe preso per un braccio provocandogli un livido.

La signora si è recata a scuola, proprio mentre i bambini stavano uscendo per fare rientro a casa. Prima ha cominciato ad inveire contro la maestra, poi l’ha presa a pugni, finchè non è intervenuto il personale di servizio del plesso scolastico per soccorrere la docente. La polizia ha identificato la madre del bimbo, che non ha mostrato alcun segno di pentimento per l’aggressione.