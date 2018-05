Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in Italia, paura e gente in strada

Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in Italia, paura e gente in...

Una replica dopo il terremoto M 4.3

Attimi di paura per una scossa di terremoto violenta, di magnitudo 4.3, distintamente avvertita dalla popolazione. E’ accaduto in Emilia Romagna nel pomeriggio di oggi, con epicentro del sisma localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Piacentino: un sisma intenso, così forte non si registrava da diversi mesi in questa regione, tale da essere avvertito nettamente anche in comuni a decine di chilometri di distanza. L’epicentro del terremoto è stato localizzato nei pressi del comune di Gropparello: ci troviamo a sud di Piacenza, ad ovest dei comuni di Fiorenzuola D’Arda, Fidenza, Salsomaggiore Terme e di Parma, località nelle quali la popolazione ha sentito la terra tremare. Immediatamente sono partite decine di telefonate ai vigili del fuoco da parte di persone preoccupate per il rischio di danni. Del resto il sisma, avvenuto alle 18:41, ha avuto un ipocentro mediamente superficiale, localizzato a 28 km di profondità.

Dopo il sisma più intenso, Ingv ha rilevato anche una replica, una scossa di assestamento di magnitudo 2.6 con medesimo epicentro nella zona di Gropparello, provincia di Piacenza. L’ipocentro del movimento tellurico, avvenuto una decine di minuti dopo la scossa principale, è stato localizzato a 15 km di profondità. Nella stessa zona, inoltre, sono state rilevate nella notte una serie di scosse di minore intensità. Il terremoto principale è stato avvertito, lo provano le segnalazioni presenti sui social network con hashtag #terremoto, anche sull’Appennino parmense.