Si lancia dal 25esimo piano con il figlio. La tragica fine di un’ex modella di Playboy

Sono precipitati dal 25esimo piano del Gotham Hotel che si trova a Manhattan, New York. Stephanie Adams, 47 anni e suo figlio Vincent, di soli 7 anni, sono morti in seguito al violentissimo impatto. La donna è piuttosto conosciuta per essere stata un’ex modella di Playboy.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’ipotesi più probabile è che la donna abbia scelto di lanciarsi dalla finestra dell’albergo insieme a suo figlio. Un gesto volontario, quindi, anche se le circostanze dell’intera vicenda sono ancora al vaglio degli inquirenti.

La donna era in causa con l’ex marito

Stephanie Adams stava portando avanti una causa con l’ex marito, Charles Nicolai. I due si stavano dando battaglia proprio per l’affidamento del piccolo Vincent. La coppia era comparsa nel tribunale di Manhattan mercoledì scorso. Durante l’udienza, il giudice ha stabilito che l’ex modella di Playboy non poteva portare il bimbo in Europa, dove si trova il fidanzato della Adams. L’intenzione della donna era quella di far conoscere Vincent al suo nuovo compagno.

La Adams era stata nominata miss Playboy nel novembre 1992, quando aveva solo 21 anni. Stando ad alcune voci, pare che in passato abbia anche avuto una breve relazione con Robert De Niro, anche se nel 2003 aveva fatto coming-out come prima modella omosessuale di Playboy.