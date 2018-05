Incidente stradale: Coppia di coniugi muore nel giorno più “speciale” della figlia

Un giorno che avrebbe dovuto essere ricordato come il più bello sua vita si è invece trasformato in tragedia per una giovane sposa di Montefalcone di Valforte, in provincia di Benevento.

I genitori della sposa, di ritorno dal matrimonio della figlia, hanno avuto un incidente frontale contro un furgone della Protezione civile di Benevento.

Lo schianto è stato fatale per entrambi mentre il conducente (il fratello della sposa) si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale “Rummo” di Benevento.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti ma, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la Reanult Clio sulla quale viaggiavano i genitori e il fratello della sposa, abbia invaso la carreggiata opposta dopo aver urtato un muretto posto all’ingresso di una galleria.

I vigli del fuoco hanno lavorato duramente per estrarre dalle lamiere i corpi senza vita dei due anziani coniugi e quello del fratello della sposa.

Sono rimasti feriti lievemente, invece, i volontari della protezione civile presenti all’interno del furgone al momento dello schianto.

Mario Barba

Foto d’archivio