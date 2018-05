L’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 21/05/2018 al 27/05/2018

Dal dodicesimo al decimo posto: “crolla” il Toro

Anche il mese disi sta avviando alla sua conclusione.è alle porte e- con lui- arriverà l’estate. Dal punto di vista astrale, è unper molti. Vediamo quali novità ci segnala la classifica settimanale dell’

Pesci (12). Cari pesciolini, attenzione: vi devo dire una cosa molto particolare. Il vostro dodicesimo posto non lo meritate per quanto riguarda le questioni di lavoro. Avrei dovuto fare due classifiche ma non è possibile. Dal punto di vista delle possibilità meritate un posto molto più alto, ma vi metto in fondo perché– a fronte di tante cose importanti che state vivendo- siete veramente stanchi, esausti. In questa settimana è difficile recuperare. State attraversando una fase di grande rilancio, anche se giugno non inizia in modo tonico per la forma. Penso che qualcuno abbia dei piccoli problemi da risolvere: dovete recuperare l’amore, che avete messo un po’ in disparte negli ultimi giorni. Buon recupero sabato e domenica;

Toro (11). Lunedì e martedì giornate di fiacca. È entrato Urano nel vostro segno. Urano è il pianeta delle grandi trasformazioni, che per il Toro sono sempre faticose da affrontare. In questo momento ogni passo che fate comporta un piccolo, grande, azzardo. Non tutto è chiaro e c’è da discutere con le persone che vi sono intorno. Voi siete convinti di quello che fate ma magari ci sono delle persone che vi ostacolano o non hanno comportamenti chiari. C’è qualcosa che volete raggiungere e che ancora non siete riusciti ad agguantare. Chi ha speso troppo negli ultimi tempi deve essere un po’ più oculato. I prossimi due mesi sono importanti per quanto riguardano i sentimenti. Per coloro che desiderino vivere nuove storie il passo è breve e il periodo è interessante. Sabato e domenica piccole polemiche;

Bilancia (10). Giovedì e venerdì la Luna è nel segno. In questo momento state cercando appoggi, state cercando soci, amici, alleati. Questa persona potrebbe essere quella della vostra vita, oppure no. Ad ogni modo siete portati a credere che le cose in due si facciano meglio. C’è un grande cambiamento alle porte. Non sottovalutate quello che succede in questi giorni. Ci sono delle novità importanti che stanno arrivando ma che ancora non sono ben definite. Prestate attenzione a quello che state facendo in questo momento.

Dalla nona alla settima posizione: Sagittario in fase di recupero per il futuro

Sagittario (9). Questa settimana parte con presupposti agitati, soprattutto fino a mercoledì. Dal14 maggio per qualcuno è cambiato qualcosa. Alcune trattative potrebbero essere aperte fino al 26 maggio. Le stelle sono buone. Tra giovedì e venerdì potrete risolvere un grande problema. Dovrete fare anche una scelta. Guardando le stelle dei prossimi mesi si nota che ci saranno sempre più cose da fare. Dovrete essere molto equilibrati nel gestire bene le questioni lavorative e quelle amorose, se non volete restare indietro in uno dei due campi. Preparatevi fin da ora perché i prossimi mesi saranno decisivi per il 2019 (che sarà il vostro anno);

Acquario (8). Cala un po’ l’Acquario che in questa settimana che sta finendo ha dovuto affrontare delle questioni con se stesso. Di solito l’Acquario ha una visione del mondo molto particolare: pensa sempre di essere incastrato in situazioni che derivano da eventi esterni. La settimana scorsa eravate al primo posto perché molti di voi hanno deciso di fare un grande cambiamento o si è mosso qualcosa a vostro favore. Ottavo posto perché rimane un po’di indecisione dal punto di vista economico. Qualsiasi cosa abbiate in mente di fare fatela ma non sottovalutate il denaro. L’Acquario, a differenza del Toro, tende ad essere meno oculato. Giovedì e venerdì per voi il cielo è migliore;

Leone (7). Il Leone è uno dei segni di fuoco che avrà tra l’estate e l’autunno una grande opportunità. Preparatevi perché per luglio-agosto potrete ricevere una grande proposta lavorativa. Il Leone deve stare attento ai suoi moti di orgoglio. A volte “mandate a quel paese” qualcuno, e non è detto che sia sbagliato, ma in alcune circostanze bisognerebbe essere più attenti alle convenienze. Oroscopo di buona sorte in amore: verso giugno ci saranno buone opportunità.

Dalla sesta alla quarta posizione: “naviga” sempre in posizioni alte il Capricorno

Scorpione (6). Si recupera molto. Avete Giove nel segno ma Urano è opposto. I nati di fine ottobre ed inizio novembre possono risentire di più di questa situazione. Siete in una condizione molto ambigua: c’è una grande volontà di fare cose nuove ma Urano chiude tutto quello che non rende (magari attività lavorative che non funzionano). Venerdì, sabato e domenica giornate molto belle per l’amore: non solo avete la Luna nel segno ma anche Venere è a favore vostro. Le passioni che nascono in questo periodo possono essere importanti. Avete finalmente trasformato in energia la vostra aggressività e questo vi porta lontano, a vincere nemici più o meno occulti che si trovano fuori o dentro di voi;

Capricorno (5). Comincia per voi questa fase di risalita. Quelli che non sentono questo benessere sono i Capricorno che hanno le spalle doloranti. Secondo la tradizione, ogni segno zodiacale è sulla terra per compiere una missione. Il Capricorno è il segno dell’individualità e della costruzione. In questi giorni vi siete sobbarcati troppi pesi e siete pressati dagli altri. Non potete mollare tutto e andarvene. Questo cielo vi consente di stare meglio e di ottenere qualcosa di più. Mercoledì 23 potrete fare delle proposte a cui tenete.

Gemelli (4). Siete potenziati dalle buone stelle e dal Sole che entra nel vostro segno. Tutti i gemelli potranno contare su buone cose. Giovedì e venerdì giornate intriganti. Avete tante cose buone da fare e da progettare, ma dovete darvi da fare entro settembre se volete conferme nel lavoro. Da quatro settimane dovreste aver riscoperto l’amore. Date più senso alla cvita e fate le cose con più leggerezza. Molti di voi hanno capito che i cambiamenti sono positivi

Il podio dell’oroscopo di Paolo Fox: il Cancro guadagna due posizioni

Vergine (3). Grande cielo per la Vergine. Le ultime tre o quattro settimane sono state pesanti per voi . Adesso, soprattutto martedì e mercoledì, con la Luna nel segno, potreste fare grandi cose. In generale la Vergine è più favorita e nel fine settimana ci saranno maggiori riscontri positivi nei rapporti con gli altri;

Cancro (2). Avete Saturno in opposizione, ma dal 14 si sono sbloccate delle cose. Quello che state facendo ora è faticoso ma l’importante è andare avanti. Forse vi siete tolti di mezzo un impiccio. Dovete affrontare tanti nodi, scioglierli, però Giove vi protegge. Volete innamorarvi? Magari siete innamorati di una persona ma ce n’è un’altra a cui non sapete dire di no. Risolverete anche questa. Grande cielo, con soddisfazioni sabato e domenica;

Ariete (1). Bel cielo. Anche voi, come il Cancro, avete Saturno contro. L’importante è sapere che qualcosa si è sbloccato. Per chi ha un’attività in proprio possono arrivare dei soldini. Nel complesso iniziate una fase interessante. In amore avete bisogno di qualche conferma in più, ma se avete accanto una persona sicura dei suoi sentimenti sarà più facile farvi dire sì (soprattutto domenica 27).

