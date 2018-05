Maria De Filippi risponde alle “accuse” di Al Bano e Romina: “Io non ho un padrone”

La risposta della De Filippi alla canzone “Felicità”

Nel corso della puntata serale di ‘Amici’, Maria De Filippi ha voluto rispondere così alle accuse velate del duo Al Bano-Romina Power: “Non ho un padrone ma un editore e penso che sia una persona per bene”.

Queste parole sono in riposta alla celeberrima canzone “Felicità” della coppia Carrisi-Power che ha voluto portarla sul palco di ‘Amici’ con un arrangiamento rap e qualche strofa cambiata per l’occasione.

Una delle strofe incriminate recitava:

“Felicità è una televisione che non sia di parte, non abbia padroni, conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience estinguono il caro, estinto o no, che cosa vi importa? Le buste di sponsor son sotto la porta, gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente“.

Parole che non sono state gradite da ‘Queen Mary’ che ha voluto rispondere per le rime a questo tipo di accusa, parecchio velata a dire il vero.

Contemporaneamente si attende il ritorno di Loredana Lecciso in televisione, ospite di Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’.

La Lecciso ha voluto dare una svecchiata anche al suo look, togliendo le extensions per donare un taglio più corto e fresco ai suoi capelli.

Mario Barba