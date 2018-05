La grande ex star del wrestling massacrato da sei persone: è shock

L’ex stella del wrestling, Tom Magee, di 59 anni, è stato pestato a sangue, quasi fino alla morte. Gli hanno roto la mascella e gli hanno causato inoltre una commozione cerebrale. L’uomo è stato attaccato nel vialetto di casa sua.

Tentato omicidio? La polizia sta indagando

L’incidente è avvenuto martedì fuori dalla sua casa di Mar Vita, a Los Angeles, in California. Le prime immagini scattate dopo l’incidente ci mostrano un Magee ridotto molto male; il marciapiede era pieno di sangue. Una banda di giovani uomini lo ha preso a calci e pugni.

Kendall Noxxel, un amico dell’ex Boby Builder, ha rivelato alla CBS News: «Tom avrebbe dovuto incontrare questi uomini per la risoluzione di un conflitto. Pare che dovessero discutere su chi poteva realmente parcheggiare in un posto».

L’uomo era a terra, privo di sensi ed era in una pozza di sangue: condizioni disperate

Magee ha inoltre raccontato che gli aggressori sono fuggiti dopo che i vicini sono scesi in strada in suo soccorso. L’uomo era stato trovato in una pozza di sangue.

Un vicino ha parlato con la stampa, dicendo: «Per me è stato un tentato omicidio. Se non fossimo usciti fuori dalle nostre case, loro avrebbero continuato a pestarlo».