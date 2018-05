Stupra per mesi la figlia di 13 anni, padre arrestato: “Per me è normale, succede in tutte le famiglie”

Stupra per mesi la figlia di 13 anni, padre arrestato: “Per me...

Choc in India, dove un uomo di 37 anni, operaio di Gurugram (vicino a New Delhi) è stato arrestato per aver violentato ripetutamente la sua figlia di 13 anni.

La ragazzina sarebbe stata stuprata per sei mesi, alla fine l’uomo è stato denunciato dalla moglie ed è stato arrestato.

A raccogliere la triste vicenda, l’Hindustan Times, quotidiano locale, che ha anche precisato che il 37enne vive nel villaggio di Pataudi con la seconda moglie e 4 figli. La 13enne vittima delle violenze era la più grande dei figli.

La polizia ha interrogato l’uomo ed ha scoperto che le violenze proseguivano ormai da sei mesi, e che l’uomo aveva anche minacciato la figlia di conseguenze serie se avesse raccontato cosa avveniva.

La bambina si era lamentata con la matrigna che però non le aveva creduto. Ma visto che aveva dei sospetti, la donna un giorno era tornata a casa prima dal lavoro ed aveva colto sul fatto l’uomo. A quel punto la moglie si è recata al commissariato per denunciarlo.

“Stuprare mia figlia? Normale”

Scioccanti anche le parole che l’operaio ha rivolto agli inquirenti della polizia. L’uomo ha fatto credere alla figlia che “un rapporto fisico fra padre e figlia avviene normalmente in tutte le famiglie” e che quindi i suoi comportamenti criminali fossero del tutto normali.

Secondo l’ispettrice di polizia Poonam Singh, “il genitore è stato arrestato ed interrogato a fondo sulla vicenda. La cosa incredibile è che non appare rammaricato o con senso di colpa. Si è comportato normalmente e quello che è scioccante è come abbia manipolato la figlia per farle credere che l’abuso sessuale è abituale in ogni famiglia”.