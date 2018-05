Un’eredità milionaria per Silvio Berlusconi? Era soltanto una fake news

. Questo il titolo- diversamente reso dalle varie testate giornalistiche- di una notizia che in questi giorni ha calamitato l’attenzione del web. Ma si tratta dell’ennesima fake news: nessuna eredità per Silvio Berlusconi. Vediamo com’è andata.

Eredità per Silvio Berlusconi, la notizia è stata diffusa da F.I.R.

La notizia è stata così costruita. Tale Anna C., di anni 88 e originaria dell’Aquila, sarebbe riuscita in vita ad accumulare ben 3 milioni di euro (grazie al lavoro svolto presso la Segreteria del Consiglio dei Ministri). Alla sua morte, sopraggiunta circa una ventina di giorni fa, sono state diffuse le ultime volontà di Anna: lasciare tutto in eredità a Silvio Berlusconi. Nella notizia è stata riportata tanto di intervista ad Andrea Ferrari, il presunto avvocato della defunta. All’annuncio di questa eredità hanno creduto quasi tutte le redazioni giornalistiche di portata nazionale, compresa la nostra (qui il link per leggere il nostro pezzo sulla vicenda). Oggi possiamo dirvi, con sicurezza, che si è trattata di una fake news. La finta notizia dell’eredità milionaria sarebbe stata diffusa da F.I.R., una Fondazione italiana risparmiatori che però sarebbe una fondazione fantasma. Sul sito di F.I.R. non esistono contatti validi, se non un cellulare privato, e la Fondazione non risulta iscritta ufficialmente ad alcun albo della Lombardia (regione di appartenenza teorica). La notizia della diffusione della fake news per mano di F.I.R. è arrivata dal Corriere della Sera.

Eredità per Silvio Berlusconi, le reazioni del web

Ben poche persone (o forse nessuno), come spesso accade, si sono rese conto che la notizia diffusa nelle ultime ore su Silvio Berlusconi è l’ennesima fake news che è stata lanciata ai danni di un personaggio politico. Nessuna vecchietta, dunque, è morta lasciando il suo denaro in eredità all’ex Premier, eppure quasi tutti ci sono cascati. Lo dimostrano le reazioni degli utenti dei social: alcuni hanno reagito alla notizia facendo della sana ironia, mentre altri hanno deciso di schierarsi dalla parte degli indignati affermando che la signora in questione avrebbe potuto lasciare il suo denaro ai poveri e non a qualcuno che di soldi ne possiede già abbastanza.

La nostra redazione si scusa con voi lettori per avervi fornito delle notizie non attendibili.

Maria Mento