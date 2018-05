Grande paura sul Lungarno: albero si schianta su un pullman di turisti

Albero cade su pullman, per fortuna nessun morto

Grande paura perche, in viaggio aa bordo di un, hanno vissuto momenti di puro terrore.e si è abbattuto proprio sul pullman che in quel momento stava transitando in zona. Alcuni turisti sono rimasti feriti.

Il pullman, come ben si vede dalle fotografie scattate sul posto, è stato colpito dall’albero nella sua parte frontale intorno alle ore 16:00. In quel momento il grosso mezzo stava aspettando lo scatto do un semaforo rosso per riprendere il suo cammino. I pochi turisti che hanno riportato delle ferite sono stati prontamente soccorsi dai sanitari, giunti con diverse ambulanze. I turisti coinvolti sarebbero dieci: uno di loro sarebbe stato ricoverato in codice rosso. Per fortuna, al momento, nessuno degli occupanti del pullman ha perso la vita. I vigili del Fuoco, la Polizia municipale ed i Carabinieri, seguiti dall’Assessore all’ambiente Alessia Bettini, sono giunti sul posto del crollo dell’albero (un tiglio di notevoli dimensioni).

La caduta dell’albero dovuta ad un nubifragio

L’albero che è caduto andando a finire sul bus pieno di turisti ha ceduto in seguito ad un grosso nubifragio che ha colpito- nel pomeriggio di oggi- il capoluogo toscano. I vigili del Fuoco si sono occupati di sgomberare la sede stradale, tagliando il tronco del tiglio, e per ovvi motivi il Lungarno del Tempio è stato chiuso al traffico in uscita. I veicoli sono stati deviati su ponte San Niccolò e sul Viale Amendola. Le notizie sugli sviluppi della vicenda sono state comunicate via Twitter dal profilo ufficiale del Comune di Firenze.

Maria Mento