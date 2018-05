Molinella, un 22enne ha perso la vita in un drammatico incidente stradale

morto per le ferite riportate in uno spaventoso incidente stradale avvenuto ieri a Molinella (Bologna). La notizia di questo incidente arriva a completare il drammatico quadro di un weekend di sangue consumatosi sulle strade italiane.

Molinella, Il 22enne era alla guida di una Seat Ibiza

L’incidente in questione è avvenuto ieri sera (intorno alle ore 23:30) sulla Strada Provinciale 5, in prossimità di Via Fiume Vecchio, e sembra essersi trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Il ragazzo, del quale sono state diffuse le iniziali del nome (A.L.), era a bordo della sua Seat Ibiza quando ha sbandato e si è schiantato contro un albero posto sul ciglio della strada. Sono stati chiamati i soccorsi e sono giunti sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Marmorta che avranno il compito di stabilire con certezza la dinamica dei fatti. Sconosciuti, al momento, i motivi che hanno portato la macchina del ragazzo ad impattare contro l’albero. Per lui, estratto dalle lamiere della vettura dai Vigili del Fuoco, non c’è stato nulla da fare.

Altri incidenti mortali in Emilia (e non solo)

Il weekend in Emilia Romagna, dal punto di vista degli incidenti stradali, si è rivelato disastroso. Due altri incidenti, uno dei quali verificatosi a Persiceto, hanno coinvolto 7 giovani: 4 di loro sono stati ricoverati in codice rosso, mentre un sedicenne- vittima di un incidente avvenuto suo colli- è stato trasportato nel reparto di rianimazione. Gli incidenti mortali di recente accadimento hanno riguardato, però, tutta Italia e non soltanto l’Emilia Romagna. Anche in provincia di Bari si è verificato un incidente mortale: un anziano alla guida della sua Ferrari è rimasto ucciso dopo aver impattato contro un autocarro (qui il link all’articolo).

Maria Mento