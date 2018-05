Schianto tremendo, perde la vita a 84 anni. Ferita anche la moglie

Uno schianto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. E’ morto sul colpo Guido Pugnetti, 84 anni, originario di Moggio Udinese, in Friuli. Il tragico incidente è avvenuto proprio nella sua terra, quel piccolo borgo dove l’84enne era molto conosciuto. La notizia della sua morte ha lasciato senza parole la popolazione.

L’impatto mortale si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 16, lungo la Statale 13 in direzione Resiutta. Guido Pugnetti stava procedendo con la sua automobile, a bordo della quale si trovava anche sua moglie. Dal senso opposto sopraggiungeva un’altra vettura. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati in prossimità di una doppia curva.

Ferita anche la moglie e ricoverata in codice giallo

Lo schianto è stato molto violento. L’84enne è morto sul colpo, mentre sua moglie è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Udine, dove è giunta in codice giallo. Anche la donna è molto nota per aver ricoperto la professione di insegnante scolastica.

Sull’altra vettura si trovavano due giovani, che hanno riportato solo lievi contusioni. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tolmezzo in codice verde. Sul posto per i rilievi e i soccorsi anche i vigili del fuoco. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Tarvisio, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.