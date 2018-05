Striscia di Gaza: Gas lacrimogeni colpiscono la stampa internazionale – VIDEO

Alcuni giornalisti, che si trovavano lunga la Striscia di Gaza per documentarne gli scontri che stanno avvenendo tra palestinesi e le Forze di Difesa Israeliane, sono stati attaccati da un drone di Isreale che ha lanciato gas lacrimogeni su tutta la folla, secondo quanto si può vedere nel video diffuso dal corrispondente di Al Jazeera, Hoda Abdel-Hamid.

La giornalista, che ha diffuso il video attraverso il suo account twitter, ha dichiarato che “la gente era seduta, a guardare da lontano mentre cercava di stare al sicuro”.

I giornalisti presenti sul posto indossano elmetti e giubbotti nei quali si distingue chiaramente la scritta “Press” (Stampa n.d.r.).

Nonostante ciò Hoda ha pubblicato un altro video in cui si vede un suo collega che viene colpito sul casco da un proiettile sparato da molto lontano:

This happened too – pretty sure elites snipers know what and where they are targeting pic.twitter.com/faRx8GxcKd

— Hoda Abdel-Hamid (@HodaAH) 15 maggio 2018