Grande Fratello: lasciata da Filippo Lucia si consola baciando Veronica

Lucia Orlando si consola baciando Veronica

La bella concorrente romana del Grande Fratello Lucia Orlando sta passando un momento difficile nella casa dopo che Filippo Contri l’ha lasciata per incompatibilità ed ostacoli insormontabili. Nella sua ricerca di serenità si è quindi avvicinata maggiormente a Veronica Satti (figlia di Bobby Solo), con la quale ormai è inseparabile.

Nel corso della mattinata le due amiche si stendono sul prato per parlare della situazione sentimentale di Lucia che confessa a Veronica di provare momenti di forte sconforto nonostante sia consapevole che la separazione con Filippo fosse giusta se non necessaria. Veronica le fa capire, attraverso confidenze e carezze di capire la sua situazione ed è proprio in quel momento che scatta un languido bacio sulle labbra dell’amica, un gesto appena accennato che viene ricambiato con un secondo bacio sulla guancia, prima che le due tornino a parlare dolcemente guardando il cielo.

A questo punto Lucia si mette a scherzare dicendo a Veronica: “Comunque ieri sei diventata troppo molesta. Ad un punto ho pensato: ‘Questa la sbatto in un muro’” e Veronica giocando su quello che è appena successo le risponde: “Davvero?!? In che senso?” e scoppia a ridere. Lucia sorride in risposta e le dice: “Eri proprio stupida ieri sera”, quindi chiude la discussione chiedendo all’amica se vuole un po’ di the.