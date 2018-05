Paura in mare: specie letale di medusa avvistata al largo delle nostre coste

Avvistate meduse “killer”

Una vera e propria invasione di meduse è avvenuta nei nostri mari.

Angela Santucci, biologa marina ricercatrice dell’Istituto di Scienze Marine del Cnr di Lesina (Foggia), afferma che: “Negli ultimi 10 anni gli avvistamenti di questi organismi gelatinosi lungo le coste sono aumentati addirittura di dieci volte”.

Nonostante la maggior parte delle “nostre” meduse siano praticamente innocue, quelle provenienti dal canale di Suez sono molto pericolose e possono provocare addirittura la morte, come nel caso della Caravella portoghese.

Quest’ultima particolare specie di medusa letale è stata avvista recentemente al largo delle coste della Sardegna, della Sicilia e della Calabria.

“Ormai ogni estate siamo a rischio per varie cause“ continua la biologa marina, “L’innalzamento delle temperature globali che favoriscono la migrazione, il depauperamento delle popolazioni di grossi pesci predatori, nonché competitori alimentari delle meduse, l’aumento della ricchezza di nutrimento nell’acqua; la costruzione di dighe per prevenire l’erosione costiera e di porti turistici, che sono habitat ideale per le meduse che all’inizio del loro ciclo di vita sono dei polipi“.

In condizioni ambientali favorevoli queste masse gelatinose possono formare “massicce fioriture fastidiose e a volte anche pericolose per i bagnanti che vengono punti dai loro tentacoli provvisti di cellule urticanti“.

Mario Barba