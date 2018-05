Playstation 5 in arrivo? Ecco cosa ha dichiarato il presidente Sony

L’arrivo di PS5 si sta avvicinando?

Le dichiarazioni del presidente Sony Play Station confermano l’imminente uscita della PS 5

Da qualche settimana a questa parte, probabilmente per l’imminente inizio dell’(la fiera di Los Angeles dedicata al mondo videoludico) si rincorrono le voci dell’arrivo di una nuova ammiraglia in casa Sony. La, infatti, ha avuto un grande successo commerciale riuscendo a doppiare la concorrente di casa(Xbox One) e riprendendosi lo scettro di leader del mercato dopo il mezzo passo falso della scorsa generazione. Nonostante questo ed il fatto che nel 2016 è uscita una console mid-gen per chi desiderava un’esperienza di gioco in 4k, in molti sono convinti che la presentazione dellasia imminente e che l’uscita sul mercato possa arrivare già nel 2019. Ad alimentare i rumors sulla console di prossima generazione è stato lo stesso presidente dellache, rispondendo alle domande del ‘a margine di una conferenza con gli azionisti ha dichiarato che PS4 si trova nel ciclo finale della sua esistenza.

A riportare le frasi del presidente Kodera su Twitter ed infiammare i fan è stato i corrispondente asiatico del giornale americano che sul proprio profilo ha twittato: “Kodera, presidente del reparto gaming di Sony: ‘PS4 è nella fase finale della sua esistenza, il che potrebbe portare ad un abbassamento delle unità vendute che dovrebbe essere ammortizzato dall’acquisto di servizi da parte dei possessori’”. Insomma il discorso era più incentrato su un discorso di ricavi economici (trattandosi di un report con gli azionisti) che non anticipa una data di lancio della nuova console, ma che dimostra come la compagnia sia già in fase di progettazione del prossimo ciclo.

Kodera ha anche detto che ci vorranno alcuni mesi prima che PS4 venga sostituita, una frase che potrebbe indicare un lasso di tempo inferiore a quello immaginato precedentemente, ovvero una realese nel 2020. Se davvero Sony ha intenzione di fare uscire PS5 entro il 2019, l’occasione per vedere la nuova ammiraglia non sarà il prossimo E3, dato che è stato più volte ribadito che non ci sarà una presentazione hardware, ma potrebbe essere l’annuale Playstation Experience, evento atteso per la fine di questo 2018. I tempi per una presentazione sembrano maturi, non resta che attendere con pazienza qualche mese e scoprire finalmente qualcosa sulla nuova console nipponica.

FS