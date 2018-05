Schianto con l’auto, la mamma non ce l’ha fatta. E’ stata in coma per una settimana

Schianto con l’auto, la mamma non ce l’ha fatta. E’ stata in...

Ha lottato strenuamente per una settimana, ma alla fine non ce l’ha fatta a sopravvivere. Ilaria Raggi, 44 anni, di San Severino Marche, è deceduta questa mattina all’ospedale Torrette di Ancona: troppo gravi le ferite riportate in seguito al bruttissimo incidente che si è verificato martedì scorso.

La donna nell’ultimo anno aveva vissuto in un area camper dopo che il terremoto le aveva danneggiato casa. Da qualche mese era riuscita a traslocare in un’altra abitazone, che si trova a Passo di Treia. Martedì mattina la 44enne, che si trovava alla guida della sua Toyota Yaris, stava arrivando proprio da lì e procedeva in direzione Tolentino.

Per il figlio di 12 anni solo qualche ferita

Insieme a lei, all’interno della vettura si trovava anche suo figlio di 12 anni. La donna lo stava accompagnando a scuola prima di dirigersi verso il posto di lavoro. Per cause ancora da chiarire, l’auto sulla quale viaggiavano Ilaria Raggi e suo figlio si è schiantata con un camion che trasportava un Bobcat lungo la strada provinciale Murattiana. A causa del violento scontro, l’auto è stata sbalzata sulla scarpata che si trova al bordo della carreggiata ed è stata centrata da un furgone Ducato, che proveniva dalla stessa direzione.

Fortunatamente il figlio se l’è cavata con poche ferite, ma le condizioni della 44enne sono apparse subito gravi. Immediato il ricovero alle Torrette: nonostante le diverse operazioni, le ferite riportate nello schianto sono risultate troppo gravi per Ilaria Raggi, che si è spenta questa mattina.