Stato d’allerta: spediti quasi 5 milioni di opuscoli dallo Stato su “come prepararsi alla guerra”

La Svezia ha invia a ogni casa del paese opuscoli che spiegano ai suoi cittadini come prepararsi alla guerra.

La nazione nordica ha iniziato a distribuire gli opuscoli a tutte le 4,8 milioni di famiglie a causa dell’aumento delle tensioni con la Russia.

Oltre alla guerra, gli incidenti, le intemperie e gli attacchi informatici sono trattati anche nell’opuscolo pubblicato dall’Agenzia svedese per le situazioni civili.

Agli svedesi viene detto come garantire l’approvvigionamento di generi di prima necessità come cibo, acqua e calore nell’opuscolo intitolato “Il cibo, l’acqua e il calore“: Om krisen eller kriget kommer (Se la crisi o la guerra dovesse sopraggiungere).

La guida di sopravvivenza di 20 pagine è illustrata con immagini di soldati, carri armati, aerei da guerra e famiglie terrorizzate in fuga dalle loro case.

Si tratta di una versione aggiornata di una versione originariamente rilasciata durante la seconda guerra mondiale, quando la Svezia è rimasta neutrale.

L’opuscolo “anti-guerra”

È la prima volta che un opuscolo di questo tipo viene distribuito dai tempi della guerra fredda degli anni Ottanta.

Nel paese continua il dibattito sull’adesione o meno della Svezia alla NATO e sulle accuse di violazione dello spazio aereo e delle acque territoriali da parte della Russia.

L’opuscolo avverte la Svezia, che non è in guerra da 200 anni, di non cadere nell’autocompiacimento: “Se la Svezia viene attaccata da un altro paese, non ci arrenderemo mai. Tutte le informazioni che indicano che la resistenza deve cessare sono false“.

Include informazioni su ciò che una scatola di emergenza dovrebbe contenere come cibo in scatola, pasta, cibi secchi e salviette umidificate.

Gli svedesi sono inoltre invitati a trattenere un po’ di contante qualora gli sportelli automatici non funzionassero e a tenere nota dei numeri di telefono di emergenza.

il direttore generale Dan Eliasson, ha dichiarato in una nota: “Tutti noi abbiamo una responsabilità per la sicurezza e la preparazione del nostro paese, quindi è importante che tutti abbiano anche conoscenze su come possiamo contribuire se qualcosa di serio si dovesse verificare”

“La Svezia è più sicura di molti altri paesi, ma esistono delle minacce“.

Ha aggiunto che il personale che parla correntemente nove lingue diverse sarà a disposizione fino al 29 giugno per domande telefoniche o online.

Il documento è inoltre disponibile per il download in svedese, inglese e in più di una dozzina di lingue.

Le tensioni tra Russia e Svezia sono esplose dal 2014, quando il paese, di solito neutrale, ha sostenuto le sanzioni europee in seguito all’annessione della Crimea in Ucraina.

Dopo la guerra nell’Ucraina orientale, da un sondaggio è emerso che per la prima volta la maggioranza degli svedesi era favorevole all’adesione alla NATO.

Mario Barba