Tra Al Bano e Romina non mettere la Lecciso: il pensiero della Ventura sul “triangolo”

Simona ventura celebra Al Bano e Romina come coppia

Durante l’ultima puntata serale di ‘Amici’ Al Bano era ospite di Maria De Filippi in qualità di giudice esterno. Nel corso della puntata Romina Jr e Romina Power hanno organizzato una sorpresa per il cantante di Cellino San Marco portando in studio una torta gigante per festeggiare il suo compleanno. La bella sorpresa è stata suggellata dalla corsa di Romina tra le braccia di Al Bano conclusasi con un tenero bacio sulla guancia.

L’ennesima dimostrazione di affetto tra i due ha commosso fan di lunga data e spettatori, contenti di vederli di nuovo insieme con un feeling che ricorda quello dei bei tempi. Alla scena non è rimasta insensibile nemmeno Simona Ventura che dopo lo spettacolo ha voluto commentare il rapporto tra i due cantanti con un post su Instagram in cui lo definisce “Qualcosa di Metafisico”.

Simona Ventura: “Capisco Loredana ma…”

La conduttrice torinese si schiera apertamente dalla parte del ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina e lo fa senza paura di suscitare le ire di Loredana Lecciso che, dopo l’ultimo anno passato tra fastidi ed incomprensioni, ha deciso di lasciare il compagno. Tutti pensano che dietro ci sia l’amore che Al Bano prova per Romina, anche se questo ha ribadito più volte che tra loro c’è semplicemente affetto.

Che si tratti di dichiarazioni di circostanza o della reale convinzione di Al Bano, gli altri vedono qualcosa in più e Simona Ventura conferma l’impressione: “Sono vicina da tanti anni al ‘maestro‘ #AlbanoCarrisi ci ha sempre uniti la sottile linea rossa della stima e del rispetto. Averlo visto vicino a @rominaspower ad @amiciufficiale, mi ha emozionato. Ho intuito che tra loro c’è qualcosa che va oltre il sentimento… Qualcosa di metafisico”. Quindi, per non tirarsi contro le ire di Loredana Lecciso, la conduttrice si rivolge anche a lei: “Capisco Loredana, è difficile da accettare, ma senza voler entrare in questa storia (i figli prima di tutto) mi auguro si possa trovare un punto d’incontro. Buona vita!”.